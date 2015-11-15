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الإماراتيون إلى فرنسا بدون «شنغن»

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الإماراتيون إلى فرنسا بدون «شنغن» الإماراتيون إلى فرنسا بدون «شنغن»

أكدت وزارة الخارجية لدولة الإمارات، أنه ليس هناك منع من دخول منطقة الشنغن لمواطني الدولة شرط حمل الأوراق الثبوتية الرسمية وجواز السفر وإبرازها متى ما دعت الحاجة لذلك.

من جانبها أكدت سفارة دولة الإمارات في باريس على سلامة جميع رعايا الدولة المتواجدين في الجمهورية الفرنسية. كما أكدت السفارة استمرار حركة الطيران والعمل بنظام الاعفاء من تأشيرة الدخول الشنغن لمواطني الدولة، وزيادة الإجراءات الأمنية والتفتيش.

وأشادت وزارة الخارجية المواطنين الراغبين في السفر لظرف عاجل، التواصل والتنسيق مع سفارة الدولة على: 0144340200، أو على الموبايل: 0033642697327
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