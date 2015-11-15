من هو الممثل السعودي الذي وصف ناصر القصبي بـ"الكارثة"؟!

هو لم يأتِ من فراغ. فقد عانى كثيراً مع المنتجين خلال صعوده سلّم النجومية. بدأ ببضعة مشاهد، وفي شهر رمضان الماضي حقّق أول بطولة مطلقة. إذا ما جلست معه، أو تابعته في عمل درامي، فلن تجد أي اختلاف في شخصيته. فكاهي من الطراز الأول، وصريح وصادق إلى أبعد حدود. إنه الفنان الكوميدي أسعد الزهراني.

دعنا نبدأ من «واي فاي» لماذا غاب عن شهر رمضان. وهل «مات» كما يقال؟

لم يمت، بالعكس، هي خطة وضعتها قناة الـ mbc. فقد كانت ستعرض مسلسل «سيلفي» وبرنامج «واي فاي»، لكن بعد الدراسة قرّروا عرض «سيلفي» في رمضان وتأجيل «واي فاي» لما بعد شهر رمضان ليعرض أسبوعياً.

ألا تشعر أنك خرجت من منافسة الأعمال التي عرضتها قناة mbc خلال شهر رمضان؟

لم أخرج من المنافسة، بالعكس، فقد شاركت بحلقتين من أفضل الحلقات في «سيلفي».

حلقتان مجاملة لناصر القصبي؟

ليست مجاملة. فقد جاءني عرض من «روتانا» لمسلسل «سوبر محصّل»، فاستأذنت من الـ mbc حتى انتهيت من تصويره.

استأذنت كونه لا يوجد «واي فاي» ضمن برامج الـ mbc في رمضان؟

نعم. لأن «واي فاي» تأجّل إلى ما بعد شهر رمضان.

لماذا لم تعرض مسلسل «سوبر محصّل» على الـ mbc لإنتاجه؟

«سوبر محصل» ليس من إنتاجي، بل هو من إنتاج «روتانا خليجية».

كونك لعبت دور البطولة توقّعنا أنه من إنتاجك. وقد تعوّدنا أن الفنان يحصل على دور البطل الأول إذا كان من إنتاجه؟

للأسف، لم أدخل «معمعة» الإنتاج.

ما هو انطباعك الدرامي عن «سوبر محصّل»؟

بكل صراحة. الهدف الأساسي من «سوبر محصّل» هو الضحك من أجل الضحك، لا يوجد فيه رسائل أو تركيز على موضوعات نطرحها. وهو فكرة جديدة لم يتطرّق لها أحد قبلنا، أن تُدخل المؤثرات في العمل لتقدّم شيئاً خارجاً عن المألوف، مثل الأفلام الهندية.

بين «سوبر محصّل» و«عمارة يقوبيان»

«سوبر محصّل« يقوم على أسرتين مستقلتين. طارق الحربي وزوجته ووالدته في خط، وأنت وزوجتك في خط آخر. ولا يلتقي الخطان. ومن تابعه يعتقد أنه مسلسلان. هل نعتبره سرقة لفكرة «عمارة يعقوبيان»؟

هذا صحيح من حيث الشكل العام للمسلسل، لكنه يختلف عن «عمارة يعقوبيان» من حيث المؤثرات التي في «سوبر محصّل».

نحن نتكلّم عن الخط الدرامي كفكرة؟

من حيث الفكرة هو بعيد تماماً. «عمارة يعقوبيان» فيه خطوط درامية غير معقولة على الإطلاق. والكاتب له وجهة نظر. قد يكون هناك ربما توارد أفكار.

لماذا اخترت طارق الحربي ليشاركك البطولة ولم تختر حبيب الحبيب؟

لأن حبيب الحبيب كان مرتبطاً مع مسلسل «سيلفي»، وبالتالي لا يستطيع المشاركة معي.

وهل عرضت عليه المشاركة واعتذر مثلاً؟

لم أعرض عليه. كنت أعرف أن حبيب مرتبط مع الـ mbc، وطارق كان متفرّغاً فأخذته معي. وللأمانة، طارق فنان مشروع نجم.

بعض من تابع «سوبر محصّل» رأى أن الممثل طارق استفاد من وهجك ونجوميتك، وأصبح عند المشاهد نجماً على حسابك؟

إذا كان استفاد مني فهذا يسعدني جداً، لأنه أخي وصديقي. الله يرزق على النيّة، فإذا كانت نيّتك صافية مع الناس، الله يعطيك ويوفّقك. إنما، إذا كنت أنانياً وتخاف أن يستفيد غيرك منك فلن يوفقك الله. وكل إنسان يأخذ نصيبه في هذه الدنيا. وأنا بعيد كلياً عن هذا التفكير.

هل اختيارك لطارق الحربي كان من منظورك لمعاناتك مع المنتجين في بدايتك، وأنك طالما حقّقت الشهرة أصبح من واجبك إعطاء الفرصة للمبتدئين ودعمهم؟

نعم. لقد عانيت كثيراً من هذه المواضيع في مسيرتي الفنية. وما عانيته بحياتي في الوسط الفني لا أريد أن يتكرّر مع المواهب من خلالي. ومن يريد منّي مساعدته والوقوف معه، لن أتردّد في دعمه. وإذا ما عرفت صاحب موهبة، فلن أتخلّى عنه.

وبالنسبة لي، طالما أنا واثق من نفسي، وأنني أصبحت نجماً، وقوياً، يجب أن أخدم المواهب الشابة التي تستحق الدعم. اليوم أصبح لدى المشاهدين وعي، ويستطيعون النقد باحتراف ومعرفة الأخطاء، سواء في الأداء أو الإخراج. ولا بد أن يعمل لهم ألف حساب مع الحرص على أن تكون الأخطاء بسيطة، لأنه لا يوجد عمل بلا أخطاء.

جميع شخصيات «سيلفي»

ما هي الشخصية التي أعجبتك في مسلسل «سيلفي» وتمنيت لو أدّيتها؟

إذا وضعتني في أي شخصية من شخصيات «سيلفي» ستجدني فيها. كل شخصيات «سيلفي» محبوبة. أنا أحب ناصر القصبي، وأحس أن بيني وبينه الكثير من القواسم. عندما أجلس مع ناصر أشعر أنني ألعب مع اللاعب ميسّي في الملعب. ناصر القصبي الله أعطاه الموهبة والكاريزما التي لم يعطها لغيره. أنا مستعد أن أمثّل مع ناصر بدون نص مكتوب. ناصر «كارثة» (بالمعنى الإيجابي أي فنان خطير) أتمنى أن يجمعنا «دويتو» سوياً في عمل احترافي خالص، أو ورشة كتابة تكتب لنا نحن الاثنين.

وهل تكون موازياً له أو سنيداً أي البطل الثاني؟

بالتأكيد أكون موازياً له. نتقاسم البطولة.

تقصد أن تحلّ مكان الفنان عبد الله السدحان وفي نفس المستوى؟

نعم. وأعتقد أننا سنكون ثنائياً يحقّق النجاح ويقدّم الكوميديا الراقية من خلال الموضوعات الهادفة.

أعطنا انطباعك عن «سيلفي» على ضوء ردود الأفعال التي تسمعها بحكم متابعتك له؟

«سيلفي» «كسّر الدنيا». وكلنا يعلم أنه عرض على شاشة قوية مثل الـ mbc. وهذا يعني أن العالم العربي كلّه شاهده. ولا أخفي سرّاً لو قلت إنني تمنيت عرض مسلسل «سوبر محصّل» على mbc.

ناصر القصبي و«داعش»

هناك من يرى أن ناصر القصبي تجاوز الخطوط الحمراء في بعض الحلقات لدرجة تهديده بالقتل، ما رأيك؟

لم يتعدّ الخطوط الحمراء. ناصر فنان لامس الجرح. وفي حلقة «داعش» فعل ما لم يستطع الإعلام أن يفعله، مع احترامي للكثير من الإعلاميين. وكلّنا تابعنا حلقة «داعش» لاسيما وأن نفس القصة حصلت بمنطقة الجنوب، ولد قتل والده، وآخر في الرياض قتل خاله الذي ربّاه ورعاه. هذا فكر ضال، ويجب أن نكون أقوياء ونواجه الفكر الضال بإعلام قوي ودراما مباشرة.

لا أعرف تاريخ زواجي

ماذا تحوي بطاقتك الشخصية من معلومات؟

مثلي مثل الكثير من السعوديين. مولود في الأول من رجب (1/7) عام 1397هـ (18 يونيو 1977). وبالنسبة لإخوتي الأشقاء فأنا آخر العنقود، قبلي 4 أولاد و3 بنات. وغير الأشقاء ما شاء الله كُثُر. أبي متزوّج من أربع نساء، وأنا متزوّج من اثنتين، ولا أعرف تاريخ زواجي، فهذا موضوع لا يشغل تفكيري. وعندي من الأولاد: لما وتركي وعبد العزيز وهم قرّة عيني وكل حياتي.

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