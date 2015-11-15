إنقاذ رضيع من القتل على يد خادمة مخالفة في الشارقة

تمكن رجال التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة الشارقة من إنقاذ حياة طفل رضيع من القتل يبلغ من العمر 7 أشهر على يد خادمة إثيوبية الجنسية مخالفة تعمل بنظام الساعات خلال 8 دقائق من وقت البلاغ.

وأوضح العقيد إبراهيم العاجل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالإنابة أنه ورد بلاغ في تمام الساعة 2:45 من صباح يوم السبت الماضي من قبل إحدى السيدات تفيد بسماع صوت تحطيم وصراخ طفل في إحدى الشقق السكنية في البناية نفسها التي تقطنها بمنطقة مويلح في الشارقة، وعلى الفور توجهت دوريات إدارة التحريات والمباحث الجنائية إلى الموقع ودخلت الشقة المذكورة، حيث تبين وجود امرأة وهي في حالة هيستيرية تقوم بتحطيم جميع مقتنيات الشقة، وتتحدث بصوت عال وبلغة غير مفهومة، وبيدها ساطور تحاول من خلاله إيذاء الطفل الرضيع، وهو في حالة بكاء شديد، مع عدم وجود الأبوين.

وأشار العقيد العاجل إلى أن وعي أفراد المجتمع وحسن تصرف رجال التحريات وسرعة البديهة مكنتهم من إنقاذ الطفل والسيطرة على الخادمة والقبض عليها وتحويلها إلى المركز المختص لإجراء اللازم واستكمال التحقيقات معها ومعرفة السبب وراء ملابسات هذه الواقعة.

وحث العقيد العاجل أفراد الجمهور على عدم التعامل مع هذه الفئة التي تشكل خطراً على الأمن، وعلى واقع الأسر وحياة أفرادها، مؤكداً أن أعين الشرطة سوف تظل مفتوحة ويقظة لمثل هذه الجرائم، وملاحقة وضبط مرتكبيها مهما حاولوا الإفلات بجرائمهم، من منطلق حرصها على حماية أفراد المجتمع والمحافظة على أمنهم وممتلكاتهم، وطالب أفراد المجتمع بدعم جهودها من خلال الالتزام بالقوانين والتقيد بالضوابط الكفيلة بالحيلولة دون وقوع مثل هذه الجرائم الخطرة والتواصل مع الشرطة في أي وقت، موضحاً أن وجود خادمة لدى العديد من الأسر أمر لا يشكل ميزة، بقدر ما هو تعبير عن حاجة ماسة، ودليل على عجز الأسرة عن القيام بأعمال لو قام بها أفرادها بأنفسهم لوفرت عليهم الكثير.