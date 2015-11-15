وفاة طالبة سقطت من الطابق 14 بالشارقة

توفيت عصر اليوم فتاة من الجنسية الهندية ، "١٥ سنة "، بعد سقوطها من شرفة منزلها الكائن في الطابق الرابع عشر في إحدى البنايات السكنية في منطقة النهدة في مدينة الشارقة.

وفور تلقي غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة مركز شرطة البحيرة بلاغا بالحادث، هرعت فرق الشرطة والمختبر الجنائي والوحدات المختصة والإسعاف الوطني والإنقاذ إلى موقع الحادث، وجدت جثة الطفلة مسجاة على الأرض حيث فارقت الطفلة الحياة فور سقوطها.

وقالت ام الفتاة "د،م،ف" انها دخلت الى غرفة ابنتها ولم تجدها ووجدت باب الشرفة مفتوحا لتنظر الى أسفل وتشاهد الجثة مسجاة على الارض ،مشيرة إلى ان ابنتها طالبة مجتهدة في مدرستها "د" التي تقع بمحيط المدارس في منطقة مويلح " وهو ما اكدته مديرة المدرسة التي وصفتها بالاجتماعية والسعيدة ،مشيرة الى ان الفتاة شاركت في رحلة مع المدرسة وبدت فرحة بالتجربة وامس حضرت وأدت فروضها ،وأبدت المديرة حزنها على ما أسمته خسارة ابنة وطالبة من المدرسة .

وقد امر وكيل النيابة بتحويل جثة الطالبة إلى المختبر الجنائي في الشارقة، في حين انتقل فريق من رجال التحقيق الجنائي والتحريات والمباحث الجنائية بمركز شرطة البحيرة لمعاينة الشقة السكنية التي سقطت منها ، للتحقيق وكشف ملابسات الحادث.

>