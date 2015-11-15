أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
المرصد السوري: مقتل 15 بينهم أطفال في غارات للتحالف على الرقة -
شابة ألمانية تقتحم بسيارتها حجرة نوم أسرة وتحدث خسائر بـ50 ألف يورو -
رئيس وزراء السويد: مراسم تأبين لضحايا هجوم الدهس الاثنين المقبل -
انفصاليو "إيتا" يكشفون لفرنسا عن مخابئ أسلحتهم -
أسطول بحري إيراني يتوجه إلى سلطنة عُمان لإجراء مناورات مشتركة -
بالصور..وزير الصحة يتفقد مستشفي النساء والتوليد في بورسعيد -
بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو -
22 مايو.. محاكمة متهمي استهداف كمين أمني بجسر السويس -
شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

دويدار: إصابتي عبارة عن تمزق في العضلة الخلفية

Google+ Print
دويدار: إصابتي عبارة عن تمزق في العضلة الخلفية دويدار: إصابتي عبارة عن تمزق في العضلة الخلفية

أكد أحمد دويدار مدافع نادي الزمالك ومنتخب عن إن إصابته عبارة عن تمزق في العضلة الخلفية.

وتعرض دويدار للإصابة في خسارة منتخب مصر من مضيفهم تشاد 1-0 اليوم السبت.

وخرج مدافع الزمالك مستبدلا بسعد الدين سمير في الدقيقة 71، حيث كانت النتيجة تشير للتعادل السلبي.

وخضع دويدار لأشعة على قدمه والتي ثبتت إصابته بتمزق.

وكتب دويدار على صفحته الرسمية على (فيسبوك): "الحمد الله وقدر الله ما شاء فعل. الإصابة عبارة عن مزق في العضلة الخلفية".

الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل الاصابه عباره عن مزق في العضلة الخلفية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي

بالصور.. فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي"

بالصور.. فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي"

8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة

8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"