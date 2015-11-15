دويدار: إصابتي عبارة عن تمزق في العضلة الخلفية

أكد أحمد دويدار مدافع نادي الزمالك ومنتخب مصر عن إن إصابته عبارة عن تمزق في العضلة الخلفية.

وتعرض دويدار للإصابة في خسارة منتخب مصر من مضيفهم تشاد 1-0 اليوم السبت.

وخرج مدافع الزمالك مستبدلا بسعد الدين سمير في الدقيقة 71، حيث كانت النتيجة تشير للتعادل السلبي.

وخضع دويدار لأشعة على قدمه والتي ثبتت إصابته بتمزق.

وكتب دويدار على صفحته الرسمية على (فيسبوك): "الحمد الله وقدر الله ما شاء فعل. الإصابة عبارة عن مزق في العضلة الخلفية".