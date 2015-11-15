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' النوة ' قد تؤجل مباراة مصر وتشاد

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' النوة ' قد تؤجل مباراة مصر وتشاد ' النوة ' قد تؤجل مباراة مصر وتشاد

في إثارة كبيرة نجح نادي المصري بقيادة حسام حسن في العودة من بعيد بعدما كان متأخر 2-0 أمام حرس الحدود ليحقق الانتصار 3-2 في الجولة الخامسة من الدوري.

حرس الحدود تقدم أولا عن طريق إسلام رشدي في الدقيقة 22. بعدها بدقائق قليلة عزز محمد فاروق بنزيمة الهدف الثاني في الدقيقة 27. ثنائية رائعة.

وقبل نهاية الشوط الأول نجح محمد مجدي الجمل في تقليص الفارق بهدف أول للمصري.

في الشوط الثاني اشتعلت المباراة فسجل أحمد رؤوف هدفا رائعا في الدقيقة 58 ليعدل النتيجة.

وعندما انتظر الجميع صافرة النهاية أطلق البديل طارق العجمي قذيفة ولا أروع هزت شباك الحدود وكتبت الانتصار الثالث للمصري في الدوري.

ورفع المصري رصيده إلى النقطة 10 في المركز الثالث متخطيا الأهلي ويتساوى مع الزمالك.

بينما بقى حرس الحدود بلا أي انتصار حتى الآن في المركز قبل الأخيرة بنقطتين.

شاهد أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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