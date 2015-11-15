بالفيديو - الدماء تسيل من عمرو جمال قبل مباراة تشاد

أصيب عمرو جمال مهاجم منتخب مصر بنزيف حاد أثناء وجوده في الطائرة العائدة من تشاد إلى مصر فجر الأحد.

وشاهد مهاجم الأهلي مباراة مصر ضد تشاد في تصفيات كأس العالم 2018 يوم السبت من على مقاعد البدلاء.

لم يتحمل عمرو جمال الضغط الجوي في طائرة العودة من تشاد لتنزف أنفه الدماء بشدة.

واستغرق طبيب الفراعنة نحو نصف ساعة لعلاج اللاعب الشاب من هذا النزيف.

ومن المحتمل أن يشارك عمرو جمال بشكل أساسي في مباراة الإياب بين مصر وتشاد يوم الثلاثاء لتعويض غياب باسم مرسي المصاب.

ويحل منتخب تشاد ضيفا على مصر ضمن إياب المرحلة الأولى من تصفيات كأس العالم 2018 بعد الفوز 1-0 في الذهاب يوم السبت.

شاهد لقطة نزيف أنف عمرو جمال من هنا