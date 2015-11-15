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القلق النفسى يمكن علاجه بالألوان والروائح العطرة والجو المريح

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القلق النفسى يمكن علاجه بالألوان والروائح العطرة والجو المريح القلق النفسى يمكن علاجه بالألوان والروائح العطرة والجو المريح
القلق النفسى من أهم الأعراض النفسية التى يتعرض لها البعض، ويؤثر القلق النفسى على العديد من الوظائف العضوية بجسم الإنسان.

علاج القلق النفسى بالروائح والألوان

عن الطرق التى يمكنها الحد من أعراض القلق النفسى يوضح استشارى الأمراض النفسية والعصبية الدكتور جمال فرويز، أن العلاجات النفسية التى تعتمد على الألوان والروائح والجو المحيط بالمريض، يمكن استخدامها كنوع من الطرق المساعدة للتخلص من بعض الأمراض أو الحالات النفسية البسيطة، على رأسها القلق النفسى.

طريقة علاج القلق النفسى بالروائح والألوان

يشدد فرويز على أن علاج القلق النفسى بالألوان والروائح، لا يصلح لجميع الحالات، وغالبا ما يتم العلاج بأن ننصح بعض المرضى بالتواجد فى جو مريح محاط ببعض الألوان المحددة والروائح المنعشة والعطرية، والتى تساعد على تحسين الحالة المزاجية، وهى تعتبر من وسائل التنفيس لا أكثر، و تقلل إلى حد ما من أعراض تلك الحالات، لكن لا يمكن الاعتماد على تلك الطرق بشكل كامل فى علاج القلق النفسى، وتتم الاستعانة بها كعوامل مساعدة فى العلاج وليست وسائل أو طرقا علاجية أساسية.
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