طرق علاج الجيوب الأنفية أهمها المضاد الحيوى والكورتيزون

طرق علاج الجيوب الأنفية

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متى يستخدم الكورتيزون لعلاج الجيوب الأنفية

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أمراض الجيوب الأنفية، من أكثر أمراض الجهاز الهضمى إزعاجا وهناك بعض الأعراض التى تشير إلى الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية كما أن هناك طرقا محددة للعلاج.>عن أهم الطرق المتبعة لعلاج التهاب الجيوب الأنفية، يوضح أستاذ الأنف والأذن والحنجرة الدكتور أشرف بلبع، أن العلاج الأساسى لالتهاب الجيوب الأنفية يعتمد على تناول المضاد الحيوى، فهو العلاج الأول لجميع أنواع الالتهابات التى تصيب الجسم، ومنها بالطبع التهاب الجيوب الأنفية.>أما عن الجرعات الموصى بها لعلاج التهاب الجيوب الأنفية من المضاد الحيوى، فهى تتحدد تبعا لرأى بلبع، على درجة الالتهاب وشدة المرض والتى تختلف من حالة إلى أخرى.

كما يوضح أيضا أن جرعة المضاد الحيوى الموصوف لعلاج التهاب الجيوب الأنفية تتحدد بشكل أساسى تبعا لمدة الإصابة، ففى حالة تجاوز فترة الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية لشهرين متتاليين، توصف هنا جرعة من المضاد الحيوى لفترة لا تقل عن أسبوعين.

وفى حالة معاناة المريض من حساسية الأنف بجانب التهاب الجيوب الأنفية، يمكن أن يصاحب العلاج بالمضاد الحيوى جرعات من الكورتيزون، تتحدد هى الأخرى تبعا لدرجة الحساسية والتهاب الجيوب الأنفية.