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مفاجأة.. أصحاب العيون الزرقاء والملونة أكثر عرضة لسرطان الجلد

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مفاجأة.. أصحاب العيون الزرقاء والملونة أكثر عرضة لسرطان الجلد مفاجأة.. أصحاب العيون الزرقاء والملونة أكثر عرضة لسرطان الجلد
لون العين، ليس فقط شكلا جماليا ولكنه أيضا دليل على الأمراض، حيث كشفت الأبحاث والدراسات أن لون العين يكشف عن صحتك وأحيانا أمراضك.

وحسبما جاء فى تقرير نشره موقع readers digest الأمريكى، فإن الأشخاص أصحاب العيون الداكنة أقل عرضة للإصابة بالضمور البقعى، عن غيرهم من أصحاب العيون الفاتحة، حيث تتضاعف لديهم الإصابة بالضمور البقعى الذى قد يؤدى إلى فقدان تدريجى للرؤية المركزية، وكشفت دراسة أن تعرض الأشخاص أصحاب القزحية الملونة للأشعة فوق البنفسجية، من أحد عوامل الإصابة بالضمور البقعى.

ووفقا للتقرير فإن الأشخاص أصحاب قزحية العين الداكنة، أقل عرضة للإصابة بسرطان الجلد، وبتحليل عينات من الحمض النووى وجمع بيانات التعرض لأشعة الشمس على ما يقرب من 500 طفل أبيض تتراوح أعمارهم ما بين 6 إلى 10 سنوات، وجد أن الأطفال الذين لديهم جينات زرقاء العين أكثر عرضة لتطوير الشامات بالجلد مقارنة مع الأطفال الذين لا يوجد لديهم هذا الجين، ومن خلال عدد الشامات فى سن الطفولة من الممكن التنبؤ بخطر الإصابة بسرطان الجلد فى سن الرشد، كما كشفت أبحاث أخرى أن أصحاب العيون الزرقاء أو الخضراء أكثر عرضة لخطر الأورام الميلانينية فى العين، لأن لديهم الصبغة أقل امتصاص للضوء لحماية العينين من ضرر أشعة الشمس.
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