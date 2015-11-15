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أسباب الصداع.. أهمها الإسراف فى وجبة الإفطار

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أسباب الصداع.. أهمها الإسراف فى وجبة الإفطار أسباب الصداع.. أهمها الإسراف فى وجبة الإفطار
الصداع أحد أكثر الأعراض المرضية إزعاجا للبعض، وهناك العديد من الأسباب التى تقف وراء الإصابة بنوبات الصداع.

وجبة الإفطار والصداع
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على الرغم من أهمية وجبة الإفطار فى تنظيم عمل أعضاء الجسم، إلا أنها قد تعد من أهم الأسباب التى تعرضك للإصابة بالصداع.

تبعًا لرأى خالد يوسف فتناول كميات كبيرة جدا من الطعام وبشكل مفاجئ، يعرض الجسم لنوع من الصدمة نتيجة لأن ضخ الدم بالجسم ينسحب من أغلب الأعضاء متجها للجهاز الهضمى بصورة مفاجئة، فى محاولة منه للتعامل مع المجهود الكبير للمعدة، وبالتالى تنقص بشكل مفاجئ أيضا كمية الدم التى تضخ لباقى أعضاء الجسم، وأهمها المخ، وهو ما يعد من أهم أسباب الإصابة بالصداع وضعف التركيز والخمول، فتناول وجبة إفطار تحتوى على نسبة عالية من والطعام المقلى والدسم يعرضك للإصابة بالصداع .

طرق تجنب الصداع بعد الإفطار
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> اختيار الطعام الصحى فى وجبة الإفطار أول وأهم الوسائل التى تقلل من أعراض الصداع، أوضح "خالد" أن تنظيم الطعام وتناوله على فترات متباعدة نسبيًا يعد الحل الأمثل لتجنب هذا النوع من الصداع، ناصحًا بأن نبدأ فى تناول وجبة الإفطار بشكل تدريجى وأن تعتمد فى مكوناتها على عناصر قليلة فى نسبة دهونها كالحبوب الكاملة والخبز البنى والبيض المسلوق.
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مصر 365

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