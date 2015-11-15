أهمها الكسل وتناول الأطعمة الدسمة.. تعرف على أسباب ارتفاع الكولسترول

الكولسترول وأضراره الصحية

الكولسترول أحد المشاكل الصحية التى تتسبب فى زيادة فرص تعرض الإنسان للإصابة ببعض الأمراض مثل السكر واضطرابات الكبد وأمراض القلب وغيرها من المشاكل الصحية.>حول ذلك يقول د.حسنى الفيومى، استشارى الأمراض الباطنة بمستشفى الطلبة بطب المنوفية، إن ارتفاع الكولسترول أحد الأمراض التى تصيب الإنسان بسبب ممارسة بعض الأنماط الحياتية والغذائية الخاطئة والتى تتسبب فى ارتفاع مستوى الكولسترول بالجسم ما يزيد فرص إصابة الشخص بمشاكل تصلب الشرايين والجلطات بالدم وغيرها من الأضرار الصحية.

واستكمل د. حسنى قائلاً: "هناك بعض العوامل والأسباب التى تسبب ارتفاع مستوى الكولسترول بالدم ومنها:

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1)الكولسترول والنظام الغذائى

2)الكولسترول والوراثة

3)الكولسترول والخمول