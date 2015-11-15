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أهمها الكسل وتناول الأطعمة الدسمة.. تعرف على أسباب ارتفاع الكولسترول

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أهمها الكسل وتناول الأطعمة الدسمة.. تعرف على أسباب ارتفاع الكولسترول أهمها الكسل وتناول الأطعمة الدسمة.. تعرف على أسباب ارتفاع الكولسترول
الكولسترول أحد المشاكل الصحية التى تتسبب فى زيادة فرص تعرض الإنسان للإصابة ببعض الأمراض مثل السكر واضطرابات الكبد وأمراض القلب وغيرها من المشاكل الصحية.
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الكولسترول وأضراره الصحية


>حول ذلك يقول د.حسنى الفيومى، استشارى الأمراض الباطنة بمستشفى الطلبة بطب المنوفية، إن ارتفاع الكولسترول أحد الأمراض التى تصيب الإنسان بسبب ممارسة بعض الأنماط الحياتية والغذائية الخاطئة والتى تتسبب فى ارتفاع مستوى الكولسترول بالجسم ما يزيد فرص إصابة الشخص بمشاكل تصلب الشرايين والجلطات بالدم وغيرها من الأضرار الصحية.

واستكمل د. حسنى قائلاً: "هناك بعض العوامل والأسباب التى تسبب ارتفاع مستوى الكولسترول بالدم ومنها:
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1)الكولسترول والنظام الغذائى


>يساهم تناول الشخص للأطعمة الغنية بالدهون فى زيادة ارتفاع مستوى الكولسترول بالدم والدهون الثلاثية ما يترتب عليه زيادة الوزن والإصابة بالبدانة كما يوضح د.حسنى.
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2)الكولسترول والوراثة


>ويضيف أن وجود تاريخ مرضى بالأسرة من حيث الإصابة بمشاكل الكولسترول وارتفاع مستوى بالدم بين أفراد الأسرة أحد أسباب الإصابة بارتفاع الكولسترول.
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3)الكولسترول والخمول


>كما يساهم قلة النشاط والحركة وعدم ممارسة الرياضة فى زيادة فرص إصابة الشخص بارتفاع مستوى الكولسترول.

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مصر 365

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