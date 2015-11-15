دراسة تحذر: مرضى السكتة الدماغية أكثر عرضة للإصابة بسرطان المخ

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن كبار السن الذين نجو من السكتة الدماغية قد تكون لديهم مستويات مرتفعة للإصابة بسرطان المخ فى السنوات المقبلة بعد التعافى.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات ما يقرب من 3700 شخص من الناجين من السكتات الدماغية، وذلك على مدى عامين من المتابعة.

وأشار الباحثون إلى أنه تم تشخيص 2% منهم بالسرطان، ووجدوا أيضاً أن خطر التعرض للإصابة بالسرطان كان أعلى بنسبة 40% لدى البالغين وخاصة كبار السن.

وقال الخبراء إنه من غير الواضح لماذا ارتفعت نسبة خطر الإصابة بالسرطان لدى هؤلاء الأشخاص، لكن الجمعية الأمريكية وجدت أن عوامل الخطر التى تكمن وراء كل من السكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان، تتمثل فى التدخين أو العادات الغذائية غير الصحية خلال حياتهم.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم بقيادة الدكتور فيليب جيوليك، وهو متخصص فى علاج السكتة الدماغية بجامعة ولاية ميشيجان فى جراند رابيدز، أن السبب الأكثر شيوعا لدى الأشخاص الذين نجو بالسكتة الدماغية وأصيبوا بالسرطان يكمن فى تجلط الدم فى الشرايين التى تغذى الدماغ.

ونصح جيوليك بتناول الأسبرين يومياً للمرضى الناجين من السكتة الدماغية للحد من الإصابة بسكتة دماغية أخرى وخفض خطر الإصابة بسرطان المخ.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Newsmax Health”،.

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