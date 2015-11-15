أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
المرصد السوري: مقتل 15 بينهم أطفال في غارات للتحالف على الرقة -
شابة ألمانية تقتحم بسيارتها حجرة نوم أسرة وتحدث خسائر بـ50 ألف يورو -
رئيس وزراء السويد: مراسم تأبين لضحايا هجوم الدهس الاثنين المقبل -
انفصاليو "إيتا" يكشفون لفرنسا عن مخابئ أسلحتهم -
أسطول بحري إيراني يتوجه إلى سلطنة عُمان لإجراء مناورات مشتركة -
بالصور..وزير الصحة يتفقد مستشفي النساء والتوليد في بورسعيد -
بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو -
22 مايو.. محاكمة متهمي استهداف كمين أمني بجسر السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة تحذر: مرضى السكتة الدماغية أكثر عرضة للإصابة بسرطان المخ

Google+ Print
دراسة تحذر: مرضى السكتة الدماغية أكثر عرضة للإصابة بسرطان المخ دراسة تحذر: مرضى السكتة الدماغية أكثر عرضة للإصابة بسرطان المخ
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن كبار السن الذين نجو من السكتة الدماغية قد تكون لديهم مستويات مرتفعة للإصابة بسرطان المخ فى السنوات المقبلة بعد التعافى.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات ما يقرب من 3700 شخص من الناجين من السكتات الدماغية، وذلك على مدى عامين من المتابعة.

وأشار الباحثون إلى أنه تم تشخيص 2% منهم بالسرطان، ووجدوا أيضاً أن خطر التعرض للإصابة بالسرطان كان أعلى بنسبة 40% لدى البالغين وخاصة كبار السن.

وقال الخبراء إنه من غير الواضح لماذا ارتفعت نسبة خطر الإصابة بالسرطان لدى هؤلاء الأشخاص، لكن الجمعية الأمريكية وجدت أن عوامل الخطر التى تكمن وراء كل من السكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان، تتمثل فى التدخين أو العادات الغذائية غير الصحية خلال حياتهم.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم بقيادة الدكتور فيليب جيوليك، وهو متخصص فى علاج السكتة الدماغية بجامعة ولاية ميشيجان فى جراند رابيدز، أن السبب الأكثر شيوعا لدى الأشخاص الذين نجو بالسكتة الدماغية وأصيبوا بالسرطان يكمن فى تجلط الدم فى الشرايين التى تغذى الدماغ.

ونصح جيوليك بتناول الأسبرين يومياً للمرضى الناجين من السكتة الدماغية للحد من الإصابة بسكتة دماغية أخرى وخفض خطر الإصابة بسرطان المخ.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Newsmax Health”،.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365