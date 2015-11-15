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الديلى ميل تحذر.. طهى البطاطس وتسخين الخبز على حرارة عالية يسبب السرطان

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الديلى ميل تحذر.. طهى البطاطس وتسخين الخبز على حرارة عالية يسبب السرطان الديلى ميل تحذر.. طهى البطاطس وتسخين الخبز على حرارة عالية يسبب السرطان
قلى البطاطس وتسخين الخبز من الأشياء التى نقوم بها يوميا فى المنزل، ولكن حذرت العديد من الدراسات من أن طرق التسخين والقلى قد تجعل المواد الغذائية مسرطنة، خاصة عند طهيها على درجات حرارة عالية.

وحذر تقرير نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية من أن البطاطس المشوية والمقلية وتسخين شرائح العيش التوست أكثر من اللازم وعلى درجات حرارة مرتفعة تتسبب فى ارتفاع مستوى المواد الكيميائية المسببة للسرطان، وكشفت دراسة جديدة للوكالة الدولية لسلامة الغذاء، أن تعرض الخبز والبطاطس لمستويات حرارة شديدة فى البيت، يتسبب فى تكوين مادة الأكريلاميد السامة المسببة للسرطان.

وقال البروفسيور Professor Guy Poppy، كبير مستشارى هيئة الرقابة العلمية، أن تكون مادة الأكريلاميد والتى تعد مادة مسرطنة تتشكل من تفاعل بين الأحماض الأمينية والسكريات والماء الموجود فى البطاطس والخبز عند طهيه على درجة حرارة فوق 120 درجة مئوية، مشيرا إلى أنه لا يحث الناس التوقف عن الطعام، ولكنه يجب اتباع بعض التحذيرات حتى يكون أكثر أمانا.

ووفقا للتقرير فإن من نصائح الطبخ الصحى، عند طهى البطاطس فى المنزل يجب أن يكون لونها ذهبيا فاتحا، أما بالنسبة للخبز المحمص فيجب أن يكون به لون خفيف جدا، ومن الضرورى اتباع تعليمات القلى وفرن التسخين، كما أنه من الأفضل تخزين البطاطس فى خزائن جافة بدلا من الثلاجة، لأن درجات الحرارة المنخفضة يزيد من كمية السكر فى البطاطس وتؤدى إلى المزيد من السموم التى يتم إنتاجها عند الطهى.
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