مفاجأة.. سم الأفعى يحمى من النزيف أثناء الجراحات

يعانى كثير من الأشخاص من النزيف بسبب سيولة الدم خاصة فى العمليات الجراحية، ويتم منع تجلط الدم بالأدوية مثل "الهيبارين" وذلك لوقف بعض مشاكل القلب والرئة.

وكشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة ومثيرة للغاية، حيث طور باحثون طريقة جديدة لمعالجة هذه المشكلة عن طريق دمج سم الأفعى مع ألياف النانو.

ويستخدم الأطباء حاليًا عدة مناهج للحد من النزيف فى المرضى قبل إجراء العمليات الجراحية، مثل حقن "الهيبارين"، ومن أجل التوصل إلى بديل أفضل، وقام جيفرى هاتجرينك باكتشاف إنزيم من سم الأفعى يسبب تجلط الدم يدعى “batroxobin”، للسيطرة على النزيف بأشكاله المختلفة لأنه يذوب بسرعة ويتحرك بعيدًا لالتئام الجروح بسرعة تتعدى 20 ثانية.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الامريكى “Medical News Today”.