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تساعد على رؤية أفضل.. عدسة جديدة تحمى مرضى ضمور شبكية العين من فقدان البصر

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تساعد على رؤية أفضل.. عدسة جديدة تحمى مرضى ضمور شبكية العين من فقدان البصر تساعد على رؤية أفضل.. عدسة جديدة تحمى مرضى ضمور شبكية العين من فقدان البصر
يراود حلم الرؤية بشكل الأفضل الكثيرين من مرضى العيون أو فاقدى البصر، ويمنح كل اكتشاف جديد يحقق هذا الهدف أملا للملايين.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة الديلى ميل البريطانية، فقد تم ولأول مرة زراعة عدسة يمكنها المساعدة على رؤية أفضل، وهو ما يغير حياة الملايين ممن يعانون من مرض الضمور البقعى، المرتبط بالعمر، والذى يعد السبب الرئيسى لفقدان البصر عند سن الخمسين، حيث إنه يسبب تدهورا تدريجيا فى بقعة الرؤية بالعين، والخلايا الحساسة للضوء فى الجزء الخلفى من مقلة العين التى تساعد على البصر.

ووفقا للتقرير فإن مرض الضمور البقعى، يسرق الرؤية المركزية تدريجيا، كما أن أربعة ملايين بريطانى مصابون بالمرض، و500 ألف مريض يعانون من مراحل متأخرة ومشاكل بالرؤية، وعلى الرغم من أن العلاج الطبى يأخذ فترة طويلة إلا أنه لا يساعد على الشفاء من المرض.

وكشف التقرير أن زراعة عدسة يعطى الأمل بإمكانية رؤية واضحة لمرضى AMD الذين قيل لهم إنهم ليس لديهم خيار سوى فقدان البصر، ويقول Mr Qureshi كبير المسئولين الطبيين ومؤسس مستشفى Eye Hospital Pharma، إن زراعة العدسة الجديدة المنحنية تقدم رؤية لا مثيل لها، وتجرى فى خلال 10 دقائق للأشخاص الذين يعانون من المرحلة المتوسطة والمتقدمة، وإن زرع هذه العدسات يعطى الأمل بإمكانية رؤية واضحة لمرضى AMD الذين قيل إنهم ليس لديهم خيار سوى فقدان البصر.

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مصر 365