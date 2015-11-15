بلاها مضادات حيوية.. وصفة ذهبية من 5 مكونات تقاوم السرطان وتقوى المناعة

يعرف هذا المزيج بـ"الخليط الذهبى" وذلك بسبب خصائصه الصحية الرائعة، ومظهره الذى يشبه الذهب، إضافة إلى أنه وصفة بسيطة وسهلة للغاية يمكنها الفتك بالعديد من الأمراض.

وأوضح الباحثون عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، أن هذا المزيج يعتبر من المضادات الحيوية القوية المستخدمة للقضاء على العدوى البكتيرية والفيروسية، وعلاوة على ذلك، يقى من السرطان ويقوى جهاز المناعة.

واعتبره الموقع علاجًا مدهشًا نظرًا لخصائصه غير العادية التى ترجع إلى مكوناته، ومن أبرزها "الكركم والعسل"، وكلاهما أيضًا مسئول عن لقب اللون "الذهبى".

فالعسل والكركم من أفضل العلاجات الطبيعية، والجمع بينهما يخلق خصائص قوية مضادة للالتهابات، ومضادة للجراثيم ومضادة للسرطان، كما أن لديهما القدرة على تحسين عملية الهضم، بدون أى آثار جانبية.

• الوصفة

• الإعداد

>1 ملعقة صغيرة من قشر الليمون المبشور الناعم>1 ملعقة كبيرة من الكركم>100 جرام من العسل العضوى>2 ملعقة طعام من عصير التفاح وخل التفاح الطبيعى>قليل من الفلفل الأسود>فى وعاء، اخلط الكركم مع خل التفاح والفلفل الأسود، ثم إضافة قشرة الليمون، وأخيرًا العسل، ثم يقلب المزيج جيدًا حتى نحصل على مزيج متجانس، ويتم إعداد الخليط فى وعاء زجاجى وتخزينه فى الثلاجة، ويتم تناول ملعقة واحدة من هذا المزيج بشكل يومي، ومن أجل الحصول على أفضل النتائج، يفضل تناوله فى الصباح.