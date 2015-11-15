مجلس الدولة يوافق على صرف مزايا مالية جديدة من صناديق تحسين الخدمة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه بناءً على ما عرضه الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، على قسم التشريع بمجلس الدولة، قد وافق المجلس على تعديل المادة 17 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة السابق رقم 236 لسنة 2014 حيث يجوز صرف مزايا مالية جديدة من صناديق تحسين الخدمة بناء على الجهد المبذول في العمل.

يذكر أن قانون 14 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية سالفة البيان كانت قد منعت صرف أي مزايا مالية لأعضاء المهن الطبية من الصناديق الخاصة اكتفاءًا بالمزايا الواردة بالقانون المذكور، وهو الأمر الذي أدي إلى قيام وزير الصحة، بعرض الأمر على مجلس الدولة لأخذ الموافقة على هذا التعديل، وقد تمت الموافقة بالفعل بتاريخ 14 /11/2015.