نشرة ONA للفضائيات| كواليس حلقة أحمد يونس على النهار.. وشريف بركات: التوك شو ينقصه المهنية

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

كشف الإذاعي أحمد يونس، مقدم البرنامج الجديد “كلام معلمين”، على الراديو 9090، في تصريحات خاصة لـ “ONA”،عن كواليس حلقته المسجلة مع الإعلامية نجوى إبراهيم، مقدمة برنامج ” بيت العائلة”، على شاشة النهار، حيث أكد أنه سيظهر مع أسرته، والمكونة من “زوجته دينا – نجله معز- وندى نجلة أخيه”، موضحًا أنه قد احتفل بعيد ميلاد ابنه معز خلال الحلقة لإتمامه عامين.. للمزيد

فرض نفسه على ساحة العمل الإعلامي، بالرغم من المنافسين له، فمن قناة “المحور” إلى “الحياة”، رحلة عمل إمتدت 12 عامًا، تخللها النجاح والتغطيات التي تمتد إلى 12 ساعة على الهواء دون أن يكل أو يمل، وصف حال التوك شو بـ”العاطفي الفاقد للمهنية”، وطالب بضرورة وجود نقابة للإعلاميين، إنه الإعلامي شريف بركات، الذي تحدث في حوار خاص لوكالة “ONA”.. للمزيد

أحيت الفنانة يارا، حفل البرايم السادس، من برنامج المسابقات الأشهر “ستار أكاديمي”، المُذاع على شاشة “سي بي سي”، وذلك يوم الجمعة المُقبلة، في تمام الساعة الـ 9 مساءً.. للمزيد

سخر الفنان والإعلامي محمد صبحي، من أزمة القمامة، والتعليم في مصر، ببرنامجه “أعزائي المشاهدين.. مفيش مشكلة خالص”، الذي يقدمه على شاشة “سي بي سي”، حيث مثل مشهدًا ساخرًا كأنه شخص يتصل بصديقه، ويعطيه عنوان منزله، ويصف له منزله الذي أمام أكوام القمامة المتواجدة أمام مدرسة تحمل شعار “مدرستي جميلة ونظيفة ومتطورة”، حتى يسقط صديقه في بالوعة صرف صحي أمام المدرسة.. للمزيد

تستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها “صاحبة السعادة”، الذي تقدمه على فضائية “سي بي سي”، عددًا من النجوم الشباب، وأجمل الأصوات الشابة، وذلك يومي ” الإثنين والثلاثاء “، في تمام الساعة الـ 11 مساءً.. للمزيد