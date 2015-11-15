أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
المرصد السوري: مقتل 15 بينهم أطفال في غارات للتحالف على الرقة -
شابة ألمانية تقتحم بسيارتها حجرة نوم أسرة وتحدث خسائر بـ50 ألف يورو -
رئيس وزراء السويد: مراسم تأبين لضحايا هجوم الدهس الاثنين المقبل -
انفصاليو "إيتا" يكشفون لفرنسا عن مخابئ أسلحتهم -
أسطول بحري إيراني يتوجه إلى سلطنة عُمان لإجراء مناورات مشتركة -
بالصور..وزير الصحة يتفقد مستشفي النساء والتوليد في بورسعيد -
بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو -
22 مايو.. محاكمة متهمي استهداف كمين أمني بجسر السويس -
شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

نشرة ONA للفضائيات| كواليس حلقة أحمد يونس على النهار.. وشريف بركات: التوك شو ينقصه المهنية

Google+ Print
نشرة ONA

نشرة ONA

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

كشف الإذاعي أحمد يونس، مقدم البرنامج الجديد “كلام معلمين”، على الراديو 9090، في تصريحات خاصة لـ “ONA”،عن كواليس حلقته المسجلة مع الإعلامية نجوى إبراهيم، مقدمة برنامج ” بيت العائلة”، على شاشة النهار، حيث أكد أنه سيظهر مع أسرته، والمكونة من “زوجته دينا – نجله معز- وندى نجلة أخيه”، موضحًا أنه قد احتفل بعيد ميلاد ابنه معز خلال الحلقة لإتمامه عامين.. للمزيد

الإذاعي أحمد يونس، وأسرته والإعلامية نجوى إبراهيم

الإذاعي أحمد يونس، وأسرته والإعلامية نجوى إبراهيم

فرض نفسه على ساحة العمل الإعلامي، بالرغم من المنافسين له، فمن قناة “المحور” إلى “الحياة”، رحلة عمل إمتدت 12 عامًا، تخللها النجاح والتغطيات التي تمتد إلى 12 ساعة على الهواء دون أن يكل أو يمل، وصف حال التوك شو بـ”العاطفي الفاقد للمهنية”، وطالب بضرورة وجود نقابة للإعلاميين، إنه الإعلامي شريف بركات، الذي تحدث في حوار خاص لوكالة “ONA”.. للمزيد

الإعلامي شريف بركات

الإعلامي شريف بركات

أحيت الفنانة يارا، حفل البرايم السادس، من برنامج المسابقات الأشهر “ستار أكاديمي”، المُذاع على شاشة “سي بي سي”، وذلك يوم الجمعة المُقبلة، في تمام الساعة الـ 9 مساءً.. للمزيد

المطربة يارا

المطربة يارا

سخر الفنان والإعلامي محمد صبحي، من أزمة القمامة، والتعليم في ، ببرنامجه “أعزائي المشاهدين.. مفيش مشكلة خالص”، الذي يقدمه على شاشة “سي بي سي”، حيث مثل مشهدًا ساخرًا كأنه شخص يتصل بصديقه، ويعطيه عنوان منزله، ويصف له منزله الذي أمام أكوام القمامة المتواجدة أمام مدرسة تحمل شعار “مدرستي جميلة ونظيفة ومتطورة”، حتى يسقط صديقه في بالوعة صرف صحي أمام المدرسة.. للمزيد

الفنان والإعلامي محمد صبحي

الفنان والإعلامي محمد صبحي

تستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها “صاحبة السعادة”، الذي تقدمه على فضائية “سي بي سي”، عددًا من النجوم الشباب، وأجمل الأصوات الشابة، وذلك يومي ” الإثنين والثلاثاء “، في تمام الساعة الـ 11 مساءً.. للمزيد

الفنانة والإعلامية إسعاد يونس

الفنانة والإعلامية إسعاد يونس

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي

بالصور.. فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي"

بالصور.. فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي"

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة

8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة