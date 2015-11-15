ترامب: باريس تفرض قوانين صارمة لحمل مواطنيها السلاح والدفاع عن أنفسهم

صرح مرشح الرئاسة الأمريكية عن «الحزب الجمهوري» دونالد ترامب، أن باريس كانت تستطيع أن تقلل من إسالة الدماء في الهجمات التي أودت بحياة 129 شخصًا إذا كانت الحكومة الفرنسية تسمح لمواطنيها بحمل السلاح.

وقال ترامب – في تصريح نقلته وكالة أنباء «الشرق الأوسط» عن مجلة «اتايم» الأمريكية على موقعها الإلكتروني-، اليوم الأحد، “حينما تنظر إلى باريس، التي لديها قوانين صارمة على حمل الأسلحة، تجد أن الأشخاص السيئين هم فقط من يحملون الأسلحة”.

وأضاف،” لا أحد يملك سلاحًا في فرنسا، كان المهاجمون يطلقون النار عليهم الواحد تلو الآخر، واقتحموا الأماكن وتبادلوا إطلاق النيران مع الشرطة حتى قتل الإرهابيين”.

يذكر أن الهجمات على باريس خلفت 129 قتيلًا ، وأعلن «داعش» مسؤوليته عن الحادث.