صور| بدء التجهيز لوقفة تضامنية مع فرنسا في الأهرامات بحضور وزير السياحة

يشارك هشام زعزوع وزير السياحة، في التاسعة والنصف من مساء اليوم، وقفة تضامنية في منطقة الأهرامات “مدخل الصوت والضوء”، مع الشعب الفرنسى والروسى بمشاركة ممدوح الدماطي وزير الآثار، وبدأت التجهيزات للوقفة المقررة اليوم.

ودعا الوزير القطاع السياحى العام والخاص، أمس للمشاركة في الوقفة التي ستبدأ بدقيقة حدادا على أرواح الضحايا من روسيا وفرنسا، ويرسل تعازيه للشعبين الروسى والفرنسى الصديق، كما أنه سيتم إضاءة الهرم الأكبر بإشاعة الليزر في رسالة مضمونها “التضامن مع فرنسا وروسيا ضد الإرهاب الأسود الذي يضرب العالم”.