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غدًا.. سماع شهادة وزير الداخلية السابق باقتحام سجن بورسعيد

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غدًا.. سماع شهادة وزير الداخلية السابق باقتحام سجن بورسعيد غدًا.. سماع شهادة وزير الداخلية السابق باقتحام سجن بورسعيد

قضية اقتحام سجن بورسعيد – أرشيفية

 

تستمع محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، غدًا الأثنين، إلى شهادة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، في محاكمة المتهمين بإقتحام سجن بورسعيد العمومي عقب صدور الحكم في مذبحة بورسعيد.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين انهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي و40 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية أنفة البيان إلى المحكمة.

وأضافت النيابة أن المتهمين انتشروا في محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة به وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم.

 

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