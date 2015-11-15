كاميرون يدعو بوتين للتركيز على قتال داعش

قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إنه سيدعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين لتركيز الضربات الجوية الروسية في سوريا على متشددي تنظيم الدولة الإسلامية.

وبحسب رويترز قال كاميرون للصحفيين يوم الأحد قبل اجتماع مع بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين في تركيا “لدينا خلافاتنا مع روسيا لأسباب أهمها أنهم بذلوا جهودا لتقويض فصائل معارضة للأسد ليس بينها الدولة الإسلامية وهم أشخاص يمكن أن يكونوا جزءا من مستقبل سوريا.”

وتابع قوله “المحادثة التي أريد أن أجريها مع فلاديمير بوتين هي أن نقول .. هناك شيء واحد نتفق عليه هو أننا سنكون أكثر أمنا في روسيا .. سنكون أكثر أمنا في بريطانيا إذا دمرنا الدولة الإسلامية. هذا ما ينبغي أن نركز عليه.”

كما قال كاميرون إن الهجمات في باريس جعلت من الضروري هزيمة متشددي التنظيم سواء في العراق أو في سوريا.

وتشارك بريطانيا في حملة الضربات الجوية ضد التنظيم في العراق لكنها لن تمد مهمتها إلى سوريا ما لم يوافق نواب البرلمان وهو أمر يبدو غير مرجح حتى الآن.

وقال كاميرون للصحفيين إن أطرافا أخرى “تقوم بأعمال في سوريا وهو أمر ندعمه ونشجعه لكن ينبغي أن نواصل التشديد على أننا سنكون أكثر أمنا في المملكة المتحدة وفي فرنسا وفي جميع أنحاء أوروبا إذا دمرنا عصابة القتل هذه إلى الأبد.”