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مباحثات سعودية - تركية تسبق انطلاق «قمة أنطاليا».. اليوم

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مباحثات سعودية - تركية تسبق انطلاق «قمة أنطاليا».. اليوم مباحثات سعودية - تركية تسبق انطلاق «قمة أنطاليا».. اليوم

    استقبل فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، بمقر إقامة فخامته في انطاليا امس، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رئيس وفد المملكة لقمة مجموعة العشرين، المقرر بدء أعمالها اليوم.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، رحب فخامة الرئيس التركي به وبمرافقيه، ثم التقطت الصور التذكارية.

بعد ذلك أقام فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، مأدبة غداء تكريماً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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وجرى خلال المأدبة بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، وكذلك العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وعدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي مشاركة المملكة ضمن تجمع لأكبر عشرين اقتصادا في العالم، تأكيدا على المكانة السياسية والاقتصادية التي تحظى بها على الصعيد الدولي، واعترافا بدورها البارز في ترسيخ الاستقرار والسلام إقليميا ودوليا، وتقديرا لدورها المحوري في ضبط استقرار أسواق الطاقة، عبر انتهاج سياسة واعية وحكيمة، وتحقيق رؤيتها الاقتصادية من أجل تحقيق السلم العالمي وتعزيز مجالات التعاون.

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