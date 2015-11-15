«اجتماع فيينا»: الاتفاق على حكومة انتقـاليـة سـورية خـلال سـتة أشـهر

بدأ اجتماع دولي جديد أمس السبت في فيينا بحضور الولايات المتحدة وروسيا، سعيا لإيجاد حل سياسي للنزاع في سورية على خلفية اعتداءات غير مسبوقة في باريس وخلافات تتعلق بمصير رئيس النظام السوري بشار الأسد.

ويعقد هذا الاجتماع الدولي الثاني في خلال خمسة عشر يوما بعد ساعات من هجمات باريس التي أوقعت ما لا يقل عن 128 قتيلا وتبناها تنظيم داعش في بيان مؤكدا أن فرنسا "على رأس قائمة أهدافه".

وهذه المحاولة لوضع أطر انتقال سياسي في سورية التي تشهد نزاعا مسلحا منذ اكثر من اربع سنوات، تأخذ منحى جديدا بعد الهجمات "الارهابية" التي ضربت العاصمة الفرنسية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس لدى وصوله الى فيينا "إن أحد أهداف الاجتماع في فيينا هو تحديدا ان نرى بشكل ملموس كيف يمكننا تعزيز التنسيق الدولي في مجال مكافحة داعش"، فيما اعتبر نظيره الروسي ان اعتداءات باريس "تبرر" ضرورة مكافحة تنظيم داعش وجبهة النصرة.

من جهته وزير الخارجية الاميركي جون كيري ان "الامر الوحيد الذي يمكننا قوله لهؤلاء الاشخاص هو ان ما يقومون به يعزز تصميمنا جميعا على مكافحتهم"، معلنا ان الاعتداءات دفعت بالدبلوماسيين المجتمعين في فيينا حول الازمة السورية الى "بذل مجهود اكبر، للمساعدة على حل الازمات التي نواجهها".

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فديريكا موغيريني من جهتها ان اجتماع فيينا "يأخذ معنى اخر" بعد اعتداءات باريس مؤكدة ان "الرد الوحيد هو ان نتحد ونتجاوز خلافاتنا ونبحث معا عن سبيل من اجل السلام في سورية".

لكن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند شدد من ناحيته مجددا الجمعة ان على رئيس النظام السوري بشار الاسد ان "يتنحى في اطار المرحلة الانتقالية في سورية، لكننا نقر بانه اذا كان ثمة مرحلة انتقالية فمن الممكن ان يشارك فيها الى حد معين" واضاف "نحن واضحون لجهة أننا لن نسعى الى تدمير المؤسسات الحكومية في سورية. نقول بوضوح اننا نأمل بابقاء تلك المؤسسات"

واعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف انه يتوجه الى فيينا "للتحدث عن مكافحة داعش والتطرف".

وبين الوفود العشرين المشاركة في مفاوضات فيينا، تتعارض ايران وروسيا الدولتان الداعمتان للنظام السوري مع الولايات المتحدة وحلفائها العرب والاوروبيين حول مصير رئيس النظام السوري بشار الاسد ودوره في عملية انتقال سياسي محتملة في سوريا.

وكان وزير الخارجية الاميركي جون كيري قلل الخميس من الامال في امكانية ايجاد حل سياسي السبت في فيينا، وصرح كيري الذي التقى مساء الجمعة نظيريه التركي فريدون سنيرلي اوغلو ووزير الخارجية عادل الجبير والمبعوث الخاص للامم المتحدة لسورية ستافان دي ميستورا "لا استطيع ان اقول لكم، اننا على عتبة اتفاق شامل، لا يبقى هناك الكثير من العمل المتوجب انجازه".

وكان اجتماع اول متعدد الاطراف حول سورية عقد في 30 اكتوبر في فيينا خرج ببيان مشترك توافقي اذ اتفقت الدول الكبرى ودول المنطقة على السعي الى وضع اطر انتقال سياسي.

وسعيا الى انهاء الحرب في سورية التي اوقعت 250 الف قتيل على الاقل اضافة الى ملايين اللاجئين منذ 2011، اتفق المشاركون على تكليف الامم المتحدة بالحصول على وقف لاطلاق النار ما يمهد الطريق لاجراء انتخابات.

وكانت الوفود سجلت ايضا خلافاتها حول مستقبل الاسد الذي ترغب موسكو في بقائه في الحكم خلال الفترة الانتقالية، ويبدو انه لن يكون من السهل التوصل الى توافق كما هو الهدف حول لائحة المعارضين السوريين الممكن ان يتحاورا مع نظام دمشق. وقد عقدت اجتماعات تحضيرية في فيينا يومي الخميس والجمعة.

وهنا ايضا تعارضت مواقف روسيا وايران مع مواقف الولايات المتحدة وحلفائها حول الفصائل المتوجب وصفها ب"الارهابية" وتلك التي يمكن اعتبارها من المعارضة.

ولا يشارك اي من النظام السوري والمعارضة السورية في اجتماعات فيينا التي تتمثل فيها نحو عشرين حكومة ومنظمة منها الامم المتحدة، الاتحاد الاوروبي، جامعة الدول العربية، المانيا، والمملكة، الصين، مصر، الامارات العربية المتحدة، فرنسا، ايران، العراق، ايطاليا، الاردن، لبنان، سلطنة عمان، قطر، روسيا، المملكة المتحدة وتركيا.

ويعتبر جون كيري ان "نجاح" المساعي الدبلوماسية سيكون مرتبطا بشكل وثيق بتطور ميزان القوى على الارض حيث تقود الولايات المتحدة منذ اكثر من سنة تحالفا دوليا يشن ضربات على مواقع تنظيم داعش في سورية والعراق المجاور.

إلى ذلك، عقد وزير الخارجية عادل الجبير، ووزير الخارجية القطري خالد العطية، ووزير الخارجية التركي فريدون أوغلو في العاصمة النمساوية فيينا أمس السبت اجتماعاً موسعاً مع رئيس الائتلاف الوطني السوري خالد خوجة والوفد المرافق له، وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن مستقبل سورية، وشددوا على وجوب رحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد، والتأكيد على وحدة سورية والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية.