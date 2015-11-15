القضاء الإدارى ينظر اليوم دعوى بطلان انتخابات نقابة الصحفيين

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من محمد يوسف، والتى تطالب ببطلان انتخابات نقابة الصحفيين.

وكان محسن ضبيع المحامى، قد أقام دعوى قضائية، ضد الكاتب الصحفى يحيى قلاش، نقيب الصحفيين بصفته، وجمال عبد الرحيم، وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة بصفته، يطالبهما بوقف تنفيذ قرار اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لأعضاء نقابة الصحفيين، والمعلنة فى 20 مارس 2015 ووقف كل أثارها لما شابها من بطلان وتلاعب فى التصويت والفرز.

وطالبت الدعوى بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كل حقوق الطالب، وذلك لإلحاق الضرر بالمدعى عليه الكاتب الصحفى محمد يوسف إبراهيم رئيس تحرير صحيفة الدستور سابقًا، جراء هذا التلاعب الذى يكشف مدى الإهمال والتواطؤ ضد صالح المرشحين.