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تجديد حبس ربة منزل متهمة بالاتجار فى "الهيروين" 15 يومًا

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تجديد حبس ربة منزل متهمة بالاتجار فى "الهيروين" 15 يومًا تجديد حبس ربة منزل متهمة بالاتجار فى "الهيروين" 15 يومًا
جدد قاضى المعارضات بمحكمة المعادى، حبس ربة منزل 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامها بحيازة مواد مخدرة "هيروين"، فى منطقة دار السلام.

وتلقى الرائد أحمد إبراهيم، رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، إخطارًا يفيد باتخاذ "ع.ح.م" ربة منزل بمنطقة الملئة بدار السلام، بؤرة إجرامية لبيع المواد المخدر، وعقب تقنين الإجراءات وثبوت صحة الواقعة ضُبِطت المتهمة وبحوزتها 19 لفافة هيروين، وهاتف محمول، و2150 جنيهًا حصيلة البيع.

وبمواجهتها اعترفت بالواقعة، وقالت إن الهاتف المحمول للاتصال بالعملاء، والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

ويذكر أن المستشار جمال الجبلاوى، رئيس نيابة دار السلام، أمر بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها بحيازة مواد مخدرة (هيروين) مع مراعاة التجديد القانونى لها فى الميعاد.

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