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صحيفة أمريكية: اجتماعات فيينا تضع خطة للتغيير السياسى فى سوريا

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صحيفة أمريكية: اجتماعات فيينا تضع خطة للتغيير السياسى فى سوريا صحيفة أمريكية: اجتماعات فيينا تضع خطة للتغيير السياسى فى سوريا

>ذكرت صحيفة "يو اس نيوز اند وورلد ريبوت" أن كبار المسئولين من نحو عشرين دولة اتقفوا خلال اجتماعاتهم فى فيينا اليوم السبت على جدول زمنى خاص بالمرحلة الانتقالية فى سوريا، والتى تهدف إلى انهاء الصراع الدائر فى البلاد منذ أكثر من أربع سنوات.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى ـ فى ختام اجتماعات فيينا، التى شاركت فيها الولايات المتحدة وروسيا والمملكة العربية ومصر وتركيا وايران ودولة الامارات العربية والصين والجامعة العربية وغيرها ـ أنه تم الإتفاق على بدء مباحثات بين الرئيس السورى بشار الأسد والمعارضة السورية فى الأول من يناير القادم.

وأضاف كيرى أنه فور التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة انتقالية، سيتم البدء فى صياغة دستور جديد فى غضون ستة شهور، واجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال ثمانية عشر شهرا.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إن السورية تقدمت بالفعل بأسماء من سيمثلها فى المباحثات، فى الوقت الذى يبدأ فيه مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستيفان دى ميستورا العمل على الفور لتحديد الأطراف التى ستجلس إلى مائدة المفاوضات من جانب المعارضة السورية.

وقد اتفق المشاركون فى اجتماعات فيينا على تطبيق وقف لإطلاق النار، غير أنهم فشلوا فى الاتفاق على أى من الجماعات، باستثناء تنظيمى داعش والقاعدة، التى لا يجب أن تدخل فى اتفاق الهدنة، كما فشل الإجتماع فى الإتفاق على دور الرئيس بشار فى المرحلة الانتقالية، حسبما ذكرت الصحيفة الأمريكية.
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مصر 365

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