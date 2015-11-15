' بوجبا سينتقل لبرشلونة أجلا أم عاجلا '

يؤمن وكيل اللاعبين إرنستو برونزيتي أن بول بوجبا لاعب خط وسط يوفنتوس سينتقل أجلا أم عاجلا إلى صفوف برشلونة.

وكان برشلونة يرغب في التعاقد مع بوجبا خلال الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 80 مليون يورو لكن يوفنتوس رفض ذلك العرض مفضلا بقاء اللاعب الفرنسي بين صفوفه.

وتنتهي عقوبة الفريق الكتالوني بحرمانه من إبرام التعاقدات في يناير المقبل لذا تشير العديد من التقارير إلى أن الموسم الحالي هو الأخير لبوجبا مع البيانكونيري.

وتحدث وكيل اللاعبين لموقع "توتو سبورت" الإيطالي قائلا:"أعرف أن برشلونة يحاولون ضم بوجبا".

وأضاف"من المحتمل بشكل كبير أنه سوف ينتقل إليهم أجلا أم عاجلا".

وأتم"لكن علينا الانتظار لنرى إذا ما كان يوفنتوس ينوي بيعه، فبرشلونة ليس هو الفريق الوحيد الذي يرغب في بيعه".