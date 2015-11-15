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دينا لـ"الحياة":"بقرف من بوس الشفايف" فى الأفلام.. وأحمد زكى "عورنى"

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دينا لـ"الحياة":"بقرف من بوس الشفايف" فى الأفلام.. وأحمد زكى "عورنى" دينا لـ"الحياة":"بقرف من بوس الشفايف" فى الأفلام.. وأحمد زكى "عورنى"
قالت الراقصة دينا، إنها تنتابها حالة مما وصفته بـ"القرف" حال تعرضها لـ"بوس الشفايف فى الأفلام"، مضيفة: "بقرف من البوس، وآخر واحد بوسته كان أحمد زكى وعورنى، وكان ختامها مسك أبوس مين بعده؟"، موضحة أنه حال الإصرار على تقبيلها فى فيلم تمثله، فيقوم البطل بتقبيلها فى أى مكان عدا فمها – حسب قولها.

وعن رأيها فى الفنانة سما المصرى قالت دينا خلال حواره مع الإعلامية رغدة شلهوب ببرنامج "100 سؤال"، على فضائية "الحياة"، أنها شخصية لطيفة وتضحكها، مؤكدة أنها تحضر لعمل سينمائى جديد مع المنتج أحمد السبكى.

ووجهت دينا رسالة لنجلها "على" عمره 16 عاما، موجهة رسالة له: "خلى بالك من نفسك ونفسى"، كما ووجهت رسالة لـ"سوزان مبارك"، قرينة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وزكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق: "ربنا يعينهم على اللى هما فيه".


>بالفيديو.. دينا لـ"الحياة": الأفلام الإباحية "عمرها ما بتعلم"
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دينا لـ"الحياة": لا أتذكر عدد زيجاتى وابنى يرفض اعتزالى الرقص ويتشرف به

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