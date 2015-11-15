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كلية العلوم جامعة طنطا تنظم ندوة عن مستقبل التعدين فى مصر

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كلية العلوم جامعة طنطا تنظم ندوة عن مستقبل التعدين فى مصر كلية العلوم جامعة طنطا تنظم ندوة عن مستقبل التعدين فى مصر
تنظم كلية العلوم بجامعة طنطا، غدا الاثنين المقبل، ندوة ثقافية تحت رعاية الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل، رئيس جامعة طنطا، والدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بعنوان "التعدين فى .. المستقبل الواعد والغد المشرق"، بالتعاون مع كلية العلوم جامعة عين شمس، وهيئة الثروة المعدنية المصرية بوزارة البترول، وقطاع التعدين بالقوات المسلحة، صرح بذلك الدكتور طارق فايد عميد الكلية حسب بيان صادر من المركز الإعلامى للجامعة.

وأشار فايد فى البيان، أن الندوة تشمل 3 محاضرات وهى "فرص الاستثمار التعدينى بمصر بعد قانون الثروة المعدنية الجديد، و"خامات الفوسفات بمصر .. رؤية شاملة ومستقبل واعد"، و"التعدين فى مصر مستقبل زاهر".

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