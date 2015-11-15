"الداخلية" تعلن حالة التأهب القصوى لتأمين المرحلة الثانية بالانتخابات

أعلنت وزارة الداخلية حالة التأهب القصوى، استعدادا لتأمين المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية فى القاهرة وعدد من المحافظات، وسيتم إلغاء الإجازات ونشر قوات الأمن حول المناطق الحيوية والمؤسسات المهمة تزامنا مع إجراء عمليات الاقتراع.

وأعلن قسم المفرقعات وقطاع الحماية المدنية، حالة الاستنفار لتعقيم اللجان بواسطة الضباط والكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المتفجرات قبل إجراء عمليات الاقتراع.

وشدد اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، على القوات المشاركة فى عمليات التامين بعدم التدخل فى سير الانتخابات وعدم دخول اللجان إلا بإذن عضو الهيئة القضائية، مؤكداً أن الشرطة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

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