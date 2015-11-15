سامح عاشور: عدم قبول إنهاء أزمة شبرا الخيمة مزايدة وتصعيد ليس له معنى

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن هناك اجتماعا للجمعية العمومية للمحامين بشبرا الخيمة للتشاور حول سبل حل أزمة واقعة التعدى على 4 محامين، موضحا أن سبب عدم قبول اعتذار قوات الأمن هو وجود مزايدة من القوى المخالفة ومحاولة استثمار الموقف انتخابيا وانتقاميا.

وأضاف عاشور لـ"اليوم السابع"، أن الأزمة حقيقية وليست مفتعلة وعدم قبول إنهائها والإصرار على تصعيدها بحلول مرضية تصعيد ليس له معنى، مؤكدا أنه ضد قبول التنازل عن البلاغ نتيجة الاعتذار، وسنسير فى الإجراءات القانونية لمعاقبة المذنب دون مزايدة.

وتابع نقيب المحامين:"فى حالة مطالبة عمومية المحامين بالقليوبية خلال اجتماعهم الطارئ، الدعوة للاضراب فى المحاكم ليس لدى مانع، ولكن يكون الإضراب بشكل احتجاجى فقط ".

مجلس "المحامين" ينتفض عقب اعتداء حرس محكمة شبرا الخيمة على 4 محامين.. سامح عاشور: لن نقبل التصالح إلا بعد التحقيق مع المتهمين.. خالد أبو كريشة: محاسبة المخطئ تحسم الأمر..وحسين الجمال: لن نقبل أى تجاوز