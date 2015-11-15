دينا لـ"الحياة": تعرضت للخيانة من زوجى السابق "لأنى مكنتش فاضية"

أكدت الراقصة دينا، أنها تعرضت للخيانة من زوجها السابق، بعد مرور عام من الزواج، وذلك لعدم قدرتها منحه الوقت الكافى، نظرا لظروف عملها قائلة: "اتخنت لأنى مش فاضية".

وأضافت دينا، خلال حوارها مع الإعلامية رغدة شلهوب فى برنامج "100 سؤال" المذاع على شاشة "الحياة" أن الخيانة ليست جسد فقط، بل تُعد طابعا فى الشخص نفسه، مؤكدة أنها لا يمكن أن تعود للشخص الذى خانها.

وكشفت دينا عن محاولتها الانتحار مرتين الأولى وهى فى سن الـ18 سنة، قائلة: "كنت مخطوبة لواحد بحبه جدا ومات، وحاولت أعمل زيه، ووقتها ما فكرتش فى الحلال والحرام وربنا"، وفى المرة الثانية كانت بسبب الفشل فى قصة حب، وحاولت الانتحار بسببه.

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دينا لـ"الحياة":"عمرى ما اشتغلت فى كباريهات وماليش دعوة بالأماكن دى خالص"