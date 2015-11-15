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مرشح وفدى لمساعد وزير الداخلية على الهواء:"لديكم ضباط فاسدون"

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مرشح وفدى لمساعد وزير الداخلية على الهواء:"لديكم ضباط فاسدون" مرشح وفدى لمساعد وزير الداخلية على الهواء:"لديكم ضباط فاسدون"
وقعت شادة كلامية بين اللواء أبو بكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام، وهيثم نصار مرشح حزب الوفد بالإسكندرية، بعد قول الأخير لمساعد الوزير"لديكم ضباط فاسدين بأقسام"، مما أغضب "عبد الكريم" قبل أن يتدخل الإعلامى سيد على.

يأتى هذا بعد تأكيد اللواء عبد الكريم فى حواره مع الإعلامى سيد على ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، لمواطن يدعى إبراهيم "كاحول" بمحافظة الإسكندرية، استعداد الداخلية للوقوف بجواره ومساعدته فى مواجهة فساد المقاولين ورؤساء الأحياء بالإسكندرية من خلال تقدمه ببلاغ، ثم يأتى دور الداخلية فى التحريات.

فيما قال هيثم نصار للواء أبو بكر عبد الكريم: "هناك مقاولين فاسدين كما يوجد لديكم ضباط فاسدين بالأقسام"، مما اضطر مساعد الوزير للرد منفلا: "اتحفظ على مايقال وهذا الكلام يضعه تحت طائلة القانون، هذا فضلا عن أن الشرطة غير مسئولة عن إصدار تصاريح أو متابعة مخالفات بناء"، قبل أن ينهى الإعلامى الحوار باعتذاره للواء أبو بكر عبد الكريم.

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مصر 365