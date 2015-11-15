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بعد السخرية منها بسبب فاتن حمامة...سمية الخشاب ترسل دليل براءتها لسيدتي نت

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بعد السخرية منها بسبب فاتن حمامة...سمية الخشاب ترسل دليل براءتها لسيدتي نت بعد السخرية منها بسبب فاتن حمامة...سمية الخشاب ترسل دليل براءتها لسيدتي نت

السبت 14-11-2015 19:35

أرسلت الممثلة سمية الخشاب إلى سيدتي نت صورة تبرهن بها براءتها من الاتهامات التي نسبت اليها بأنها كانت تجهل خبر وفاة الفنانة الراحلة فاتن حمامة.
وكانت سمية قد ظهرت في لقاء صحفي على هامش حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته المنعقدة حاليا تمنت خلاله الصحة للفنانة الراحلة، وهو ما أثار ردود أفعال ساخرة ضد سمية الخشاب.
الصورة التي أرسلتها سمية لنا هي سكرين شوت من نعيها سابقا لفاتن حمامة، على حسابها على انستجرام حيث نعتها في يوم وفاتها قائلة:"وداعا سيدة الأخلاق وداعا سيدة الشاشة وداعا فاتن حمامة".
وقالت سمية ان هذه الصورة دليل انها كانت تعرف بخبر الوفاة فعليا، الا انها بحسب بيانها الإعلامي الذي سبق وأرسلته فإن كلامها عن فاتن كان من شدة حبها لها ولعدم قدرتها على تصديق خبر وفاتها.

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