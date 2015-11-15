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شقيق زوج نجلاء فتحي يوضح حقيقة وفاتها

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شقيق زوج نجلاء فتحي يوضح حقيقة وفاتها شقيق زوج نجلاء فتحي يوضح حقيقة وفاتها

السبت 14-11-2015 19:26

تناقلت مواقع إلكترونية أمس خبراً يفيد بوفاة الفنانة القديرة نجلاء فتحي، التي تعانى حالياً من أزمة صحية، خارج .

الخبر نفاه تماماً المحامي عاصم قنديل، شقيق زوج نجلاء فتحي الإعلامي حمدي قنديل، وقال على فيس بوك: "فوجئت أسرتي أمس بخبر سخيف تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن صحة زوجة شقيقي الفنانة نجلاء فتحي ، ولذلك وجب علينا التوضيح انها الحمد لله بصحة جيده ولم يصبها مكروه . . . لكنني أحب أن أضيف أن مصدر الخبر بالتأكيد هو شخص مريض ومغرض ، أما ناقلوا الخبر نقلا اعمي فانه رغم حسن نية البعض إلا إنني كنت أتمنى منهم التأكد من هذا الخبر ومن غيره قبل أن يتناولوه بالنقل أو النشر خاصة الأخبار المتعلقة بالمرض أو بالحياة فانتم قطعا تعلمون مدى الأثر النفسي والألم الذي قد يصيب الأسرة والأصدقاء بل والجمهور على حد سواء من تداول الخبر ، أما نجلاء فإننا نتمنى أن يمتعها الله بالصحة والعافية وأن يمنحها طول العمر".

 

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