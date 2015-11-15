مشكلات بين طليقة عمرو دياب وابنتها بسبب ارتباطها

تخوض الممثلة شيرين رضا، طليقة المطرب عمرو دياب، ووالدة ابنته الكبرى نور تجربة سينمائية جديدة مع عمرو يوسف، من خلال فيلم "كدبة كل يوم"؛ وهو فيلم كوميدي تقوم بتصويره حالياً في مرسى علم.

وتؤدي شيرين رضا في الفيلم دور أمّ مطلقة، حياتها مستقلّة وناجحة، ولكن تشوبها بعض المشكلات بسبب الخلافات التي تحدث بينها وبين ابنتها نتيجة قرارها بالارتباط.

كدبة كل يوم فيلم يستعرض، في إطار رومنسي ساخر، المشكلات الدفينة داخل العلاقات الزوجية لمختلف الأجيال، ويناقش ما يدور داخل النفس البشرية في العلاقات الزوجية، ويطرح الفيلم السؤال المهمّ، هل الزواج الناجح هو مجرّد كذبة نكذبها على أنفسنا يومياً؟ وهل هو حقيقة؟ وكيف نصل إليه؟

الفيلم من تأليف هشام منصور وشريف الألفي، ومن إخراج خالد الحلفاوي، ويشارك في بطولته: شيرين رضا، وعمرو يوسف، ودرة، وفاروق الفيشاوي، ومحمد ممدوح ومجموعة أخرى من الممثلين.

وقد شهد مطلع العام الحالي عودة قوية لـشيرين رضا إلى السينما، إذ شاركت في بطولة فيلم خارج الخدمة مع الممثل الشاب أحمد الفيشاوي، وهو الدور الذي استطاعت من خلاله شيرين أن تحصل على إشادة جماهيرية ونقدية كبيرة.