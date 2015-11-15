نجوى كرم لن تغني والدم اللبناني يسيل ولكن..

فور وصولها إلى السويد، نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم على "تويتر" صورة من نافذة غرفتها في الفندق، وأشارت إلى أنها ستقدم حفلها الغنائي المقرر اليوم بالرغم من الظروف المؤلمة التي يشهدها لبنان، متمنية أن تزرع الفرح في قلوب الجمهور.

وقد علمنا أن نجوى كرم تشعر بالحزن الشديد على بلدها لبنان، بعد حادثة التفجيرين الإرهابيين اللذين ضربا الضاحية الجنوبية لبيروت، وكانت تتمنى أن تلغي حفلها الغنائي في السويد، إلا أن العقد الذي وقعته يمنعها من ذلك.

وكانت كرم قد أكدت العام الماضي، بعد خطف الجنود العسكريين من قبل "داعش"، انها لن تغني وهناك دم يسيل على طرقات بيروت، لكنها مجبورة اليوم للغناء لجمهورها في السويد، لأسباب قانونية مرتبطة بعقد وقعته سابقاً.

ومن المتوقع أن توجه نجوى خلال حفلها اليوم تحية لأروح الشهداء الذين أسقطهم الإرهاب في بيروت.