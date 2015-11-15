الفنان رشيد الوالي و زوجته ابتسام أول المنضمين من المغرب لحملة سيدتي "حلوين بدون سكر"

الفنان رشيد الوالي، الذي اقتطع من وقته الضيق لينضم إلى حملة "سيدتي و الجميلة" لمحاربة داء السكري، يقول لسيدتي نت: "اسألوا المجرّب. أنا أيضاً من المصابين بداء السكري، وهو لا يعني كما ترون التقاعس والكسل. أمارس حياتي بشكل عادي جداً، وأتعب يومياً في عملي اليوم كممثل و كمنتج ومخرج. أنصح كل المصابين، وكل الناس، بأن ينتبهوا لتغذيتهم ويمارسوا الرياضة وينخرطوا بفعالية في بناء حياتهم ومجتمعهم. المصاب بداء السكري شخص عادي؛ وعليه فقط أن لا يستسلم لمرضه، فيمتنع عن تناول الأطعمة المشبعة بالدهون والسكريات، كما عليه أن يستشير طبيبه الخاص، وأن يحرص على الرياضة وشرب الماء بكثرة. أنضم لحملة "سيدتي" بكلّ طواعية، وأدعو الجميع ليأخذ باله من صحته، وألا يفرط فيها. وأقول لكل القراء الكرام إن لجسدك عليك حقاً، كما يقول الحديث الشريف، فلا تبخسوا أجسادكم حقها".

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