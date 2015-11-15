إنفجارات باريس تلاحق حسين الجسمي

تعرض الفنان الإماراتي حسين الجسمي لموجة من الإنتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، معتبرين أنه كلما قدم أغنية لبلد ما، تحدث فيه مشاكل أمنية يذهب ضحيتها الكثير من الأشخاص.

وقال أحد المعلقين "غنى حق امه ماتت.. غنى لمصر صارت ثورة وانقلاب والدنيا اشتعلت.. غنى لليبيا انهارت.. غنى لبرشلونة خسرها دوري وكاس.. غنى لما بقينا في الحرم سقطت الرافعة على الحجاج.. دز تحياته للأردن غرقت بالسيول بالطوفان.. والحين نزل أغنية جديدة على باريس صار فيها انفجارات.

كيف سيرد حسين الجسمي على هذه الحملة التي تطاله على مواقع التواصل الإجتماعي؟

يشار إلى أن حسين الجسمي طرح منذ فترة عبر قناته الخاصة على "يوتيوب" أغنية باللهجة الإماراتية بعنوان"نفح باريس"، من كلمات المرزم وتوزيع وتنفيذ ومكساج وليد فايد وإيقاعات سمير القطان.