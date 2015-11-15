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فنانون مغاربة فخورون بالتوشيح الملكي

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فنانون مغاربة فخورون بالتوشيح الملكي فنانون مغاربة فخورون بالتوشيح الملكي

الأحد 15-11-2015 02:02

وشّح الملك محمد السادس بالعيون عدداً من الشخصيات الأجنبية والمغربية، بمناسبة تخليد الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء. وقد شملت التفاتة الملك نخبة من الفنانين المغاربة، الذين حظوا بأوسمة ملكية.وقال عبد الهادي بلخياط لسيدتي نت إنه مبتهج و فخور بالتوشيح الذي حظي به من طرف العاهل المغربي مؤخراً في العيون، و هو وسام العرش من درجة قائد، مؤكداً أن اللحظة كانت تاريخية بكلّ المقاييس، وأنه مهما انتقى من كلمات، فإنه لن يستطيع التعبير عن إحساسه، أثناء وقوفه بحضرة الملك المغربي.

وفي نفس السياق،قال الملحن عبد الله عصامي إن فرحته كبيرة بتوشيحه بوسام المكافأة الوطنية من درجة قائد، معتبراً هذا التوشيح عناية سامية يحظى بها من طرف الملك محمد السادس إلى جانب كل من شملتهم التفاتة الملك وتوشيحهم،قائلاً:"فخور ومعتز كفنان بانتمائي لهذا البلد، ومستعد للتضحية من أجله،و كلما أتمناه أن أكون قد أسهمت في خدمة الأغنية المغربية".

يذكر أن العاهل المغربي وشّح عدداً كبيراً من الفنانين و الشخصيات المغربية في مجال الإنتاج السينمائي، من بينهم: دنيا باطما و عبدو الشريف و كريم التدلاوي و مروان حاجي و فتح الله لمغاري قيدوم الأغنية المغربية و حياة الإدريسي و فنانة الملحون سناء مرحتي و الممثل يوسف بريطل و آخرون؛ وذلك ضمن احتفالات المغرب بالذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء التي نظمها والده الملك الراحل الحسن الثاني.

 

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