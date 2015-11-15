الأردن: قاتل المدربين الأمريكيين مضطرب نفسيا وليس متشددا

>قالت السطات الأردنية إن قائد الشرطة الذى قتل خمسة أشخاص بينهم أمريكيان، فى إطلاق نار الأسبوع الماضي، كان رجلا مضطربا ولم يكن له صلات بتنظيمات متطرفة.

وقال قائد الأمن الوقائى حسين العبادى اليوم السبت إن المهاجم وصل إلى المركز الدولى للتدريب ببندقية كلاشينكوف مخبأة فى حقيبة ملابس.

وقال العبادى إن أنور أبو زيد فتح النار على سيارة تحمل أجانب ثم انتقل إلى مقصف لمدربين أجانب ومترجمين حيث واصل إطلاق النار.

وقال العبادى إن المهاجم ظل يطلق النار خلال مطاردة وقتل فى نهاية المطاف بطلق نارى فى الرأس.

وزاد الهجوم الذى وقع الاثنين الماضى من التساؤلات حيال صورة الأردن كجزيرة مستقرة بشكل نسبى فى منطقة مضطربة. وللمملكة علاقات أمنية وثيقة مع الولايات المتحدة.

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