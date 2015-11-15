أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
المرصد السوري: مقتل 15 بينهم أطفال في غارات للتحالف على الرقة -
شابة ألمانية تقتحم بسيارتها حجرة نوم أسرة وتحدث خسائر بـ50 ألف يورو -
رئيس وزراء السويد: مراسم تأبين لضحايا هجوم الدهس الاثنين المقبل -
انفصاليو "إيتا" يكشفون لفرنسا عن مخابئ أسلحتهم -
أسطول بحري إيراني يتوجه إلى سلطنة عُمان لإجراء مناورات مشتركة -
بالصور..وزير الصحة يتفقد مستشفي النساء والتوليد في بورسعيد -
بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو -
22 مايو.. محاكمة متهمي استهداف كمين أمني بجسر السويس -
شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل سائق سيارة فلسطينى زعمت إسرائيل أنه حاول تنفيذ عملية دهس

Google+ Print
مقتل سائق سيارة فلسطينى زعمت إسرائيل أنه حاول تنفيذ عملية دهس مقتل سائق سيارة فلسطينى زعمت إسرائيل أنه حاول تنفيذ عملية دهس
قالت الشرطة الإسرائيلية، إن فلسطينيا يقود سيارة قتل فيما يشتبه أنها عملية دهس اليوم السبت، قرب مستوطنة يهودية فى الضفة الغربية المحتلة أصيب فيها ثلاثة إسرائيليين.

وتتصاعد وتيرة العنف فى الشوارع منذ بداية أكتوبر حيث قتل 14 إسرائيليا فى عمليات طعن وإطلاق نار أو فى دهس بالسيارات. وقتلت القوات الإسرائيلية 76 فلسطينيا على الأقل بينهم 45 تقول إسرائيل إنهم نفذوا أو كانوا على وشك تنفيذ هجمات.

وفى حادث اليوم السبت، قالت متحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية إن السائق الفلسطينى تعرض لإصابات قاتلة فى اصطدام بسيارة إسرائيلية قرب مستوطنة بساجوت.

ولحقت بالإسرائيليين الثلاثة الذين كانوا يستقلون السيارة الثانية إصابات طفيفة.. وقالت المتحدثة "النتائج المبدئية تشير إلى أنه كان على الأرجح هجوما."

وأضافت أن سيارة الفلسطينى كانت تحمل لوحة معدنية إسرائيلية لا تخص المركبة فى إشارة محتملة على أنه قصد استخدامها للدخول إلى إسرائيل أو إلى المستوطنة اليهودية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟