مقتل سائق سيارة فلسطينى زعمت إسرائيل أنه حاول تنفيذ عملية دهس

قالت الشرطة الإسرائيلية، إن فلسطينيا يقود سيارة قتل فيما يشتبه أنها عملية دهس اليوم السبت، قرب مستوطنة يهودية فى الضفة الغربية المحتلة أصيب فيها ثلاثة إسرائيليين.

وتتصاعد وتيرة العنف فى الشوارع منذ بداية أكتوبر حيث قتل 14 إسرائيليا فى عمليات طعن وإطلاق نار أو فى حوادث دهس بالسيارات. وقتلت القوات الإسرائيلية 76 فلسطينيا على الأقل بينهم 45 تقول إسرائيل إنهم نفذوا أو كانوا على وشك تنفيذ هجمات.

وفى حادث اليوم السبت، قالت متحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية إن السائق الفلسطينى تعرض لإصابات قاتلة فى اصطدام بسيارة إسرائيلية قرب مستوطنة بساجوت.

ولحقت بالإسرائيليين الثلاثة الذين كانوا يستقلون السيارة الثانية إصابات طفيفة.. وقالت المتحدثة "النتائج المبدئية تشير إلى أنه كان على الأرجح هجوما."

وأضافت أن سيارة الفلسطينى كانت تحمل لوحة معدنية إسرائيلية لا تخص المركبة فى إشارة محتملة على أنه قصد استخدامها للدخول إلى إسرائيل أو إلى المستوطنة اليهودية.

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