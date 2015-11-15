أخبار اليمن اليوم..هروب 4 طلاب سعوديين من قبضة الحوثيين بعد 13 محاولة فاشلة

تصدر أخبار اليمن اليوم، قيام 4 طلاب سعوديين بالفرار من قبضة الحوثيين والرئيس المخلوع صالح فى اليمن، بعد 13 محاولة باءت بالفشل؛ حيث عاشوا أحداثاً مريرة فى اليمن، وتنقلوا بين أكثر من مدينة؛ سعياً للوصول إلى طريق آمن، إلا أن ميليشيات الحوثى ألقت القبض عليهم، وبعد مفاوضات مالية تمكنوا من العودة للسعودية.

وكشف التفاصيل الطالب الذى فر مع أصدقائه البنات قائلاً إنه: "أثناء تواجدنا بالعاصمة صنعاء لدراسة الطب، برفقة مجموعة من الطلاب والطالبات السعوديين، وكانت الأمور والحياة تسير بشكلها الطبيعى، وعند ظهور الميليشيات الحوثية والانقلاب على الشرعية فى اليمن، طلبت منا الجهات المختصة مغادرة الأراضى اليمنية فوراً، وبالفعل غادرت مجموعات كبيرة من السعوديين، وتبقى نحن الأربعة؛ حيث لم يتبقّ لنا على التخرج واستلام الوثيقة إلا شهرين، ولم نكن نعلم أن الانفلات الأمنى سيصل إلى هذه الدرجة، حينها أغلقت الكلية أبوابها، وأقفلت كل السبل فى وجوهنا بصنعاء".

وشملت أخبار اليمن اليوم وجود موقف أمريكى إماراتى موحد بخصوص الحرب فى اليمن، حيث كشفت المصادر الإعلامية عن اتفاق جديد مع ولى عهد أبوظبى على وقف العمليات العسكرية باليمن.

وبحسب المصادر فقد اتفق ولى عهد أبوظبى محمد بن زايد مع الرئيس الأمريكى باراك أوباما على ضرورة وقف القتال فى اليمن، مشيرة إلى أن ذلك جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه اليوم الرئيس الأمريكى باراك أوباما مع عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

>أكد الناطق باسم قبائل الصبيحة، محمد الزوعرى فى تصريحات صحفية، سيطرت قبائله بدعم من قبائل الوازعية وقوات عسكرية على موقع ذى عهدة العسكرى بمديرية الوازعية، جنوب غرب تعز، وهى المناطق التى كانت تتمركز فيه آليات عسكرية ثقيلة لقوات الحوثى وصالح.

وأكد الزوعرى، "أن عملية تحرير المديرية بدأت عصر اليوم وتقدمت كيلومترا ونصف انطلاقاً من جبال المضاربة والتى كانت تمثل خطوط تماس خلال الأشهر الماضية".