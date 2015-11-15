أخبار العراق اليوم.. الأكراد يعملون على إزالة العبوات الناسفة من سنجار

تصدرت أخبار العراق اليوم عمليات القوات الكردية لإزالة العبوات الناسفة من مدينة سنجار التى تمكنت قوات البشمارك الكردية من استعادتها من سيطرة مليشيات تنظيم داعش الجمعة.

وقال أحد أفراد القوة التى تعمل على إزالة الألغام والعبوات الناسفة والسيارات المفخخة من المدينة، إنه تم العثور خلال يوم واحد فقط من عمليات تمشيط المنازل والشوارع على 40 عبوة ناسفة وسيارة مفخخة واحدة، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من تلك العمليات سوف يتمكن الإيزيديون من العودة إلى مدينتهم التى وقعت بقبضة داعش قبل عام.

وشملت أخبار العراق اليوم إعلان وزارة الدفاع العراقية بسيطرتها على محطة قطار الرمادى وقتلها للقيادى بتنظيم داعش "أبو صهيب المصلاوى" مع 10 انتحاريين فى الأنبار، وذلك ضمن معارك المحور الغربى لمدينة الرمادى، وأشار إعلان وزارة الدفاع العراقية إلى تدخل طائرات التحالف الدولى وقصفها لأهداف تابعة لتنظيم داعش داخل مدينة الرمادى.

وأبرزت أخبار العراق اليوم نجاح سلطات الأمن بإقليم كردستان فى القبض على خلية تنتمى إلى تنظيم داعش المسلح بمدينة أربيل كانت على وشك تنفيذ عملية تفجيرات انتحارية بالمدينة، وتم عرض اعترافات أعضاء الخلية التى أظهرت تلقيهم تدريبات على يد مليشيات تنظيم داعش بمدينة كركوك، وصادف ذلك نجاح القوات الكردية فى إعادة السيطرة على مدينة سنجار بشمال العراق.