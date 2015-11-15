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المجلس الوطنى الفلسطينى: الجهود الدولية تجمع تبرعات دون النظر لحقوق الشعب

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المجلس الوطنى الفلسطينى: الجهود الدولية تجمع تبرعات دون النظر لحقوق الشعب المجلس الوطنى الفلسطينى: الجهود الدولية تجمع تبرعات دون النظر لحقوق الشعب
قال محمد صبيح أمين سر المجلس الوطنى الفلسطينى، إن الرئيس الشهيد ياسر عرفات هو مؤسس الثورة الفلسطينية أدرك مبكرا أن الطريق إلى فلسطين لابد أن يكون من خلال النصر لاسترداد الأرض، وأن السبب فى ذلك هو تحويل القضية الفلسطنية إلى قضية لاجئين وأصبحت الجهود الدولية تهدف إلى جمع التبرعات لهولاء اللاجئين دون النظر فى باقى حقوق الشعب الفلسطينى المغتصبة.

وأضاف صبيح خلال فعالية إحياء ذكرى الشهيد ياسر عرفات التى أقيمت مساء اليوم السبت بحزب التجمع، أن هناك علاقه وثيقة بين حزب التجمع والثورة الفلسطنية، وأن الرئيس الشهيد ياسر عرفات كان دائما يقابل قيادات حزب التجمع وعلى رأسهم خالد محيى الدين مؤسس الحزب سواء داخل أو خارجها.

وأوضح صبيح، أن حزب التجمع هو الحصن لحماية الثورة والشعب وأنهم على العهد باقون حتى تحرر فلسطين وأن الحزب تفانى من أجل نصرة القضية الفلسطينية وذلك هو السبب فى إقامة الفاعلية هذا العام بالحزب تقديرا لجهوده.

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مصر 365

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