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الحريرى: البت فى مصير رئاسة لبنان هو المدخل السليم لتحقيق تسوية بالبلاد

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الحريرى: البت فى مصير رئاسة لبنان هو المدخل السليم لتحقيق تسوية بالبلاد الحريرى: البت فى مصير رئاسة لبنان هو المدخل السليم لتحقيق تسوية بالبلاد

>أكد رئيس تيار المستقبل رئيس وزراء لبنان الأسبق سعد الحريرى أن "البت فى مصير الرئاسة اللبنانية هو المدخل السليم لتسوية تعيد إنتاج السلطة التنفيذية وقانون الانتخابات النيابية" .

وقال الحريرى، فى تغريدات على تويتر عقب دعوة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله اليوم للحوار الداخلى لحل الأزمة السياسية اللبنانية" إننا ننظر بإيجابية لكل توجه يلتقى مع إرادة معظم اللبنانيين فى إيجاد حل للفراغ الرئاسى" .. وتابع " أنه لطالما نادينا بخريطة طريق بدايتها التوافق حول رئاسة الجمهورية " .

وأوضح الحريرى قائلا: " درء الفتنة عن لبنان يحتاج لقرارات مصيرية تجنب البلاد الذهاب إلى الحروب المحيطة " ، مؤكدا على ضرورة التضامن مع أهل منطقة برج البراجنة فى مواجهة ما تعرضوا له لأن هذا واجب أخلاقى ومسئولية وطنية .. مشددا على أن وحدة اللبنانيين يجب أن تعلو فوق أى اعتبار وخلاف .
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