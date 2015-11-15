أخبار سوريا اليوم.. مباحثات فيينا تدعم فترة انتقالية فى سوريا لمدة 6 أشهر

تصدرت أخبار سوريا اليوم تصريحات وزير الخارجية الأمريكى "جون كيرى" خلال مباحثات فيينا بشأن الأزمة السورية التى بدأت اليوم السبت، حيث أكد أن هناك اتفاقا بين أطراف المباحثات على دعم فترة انتقالية بسوريا لمدة 6 أشهر حتى تنظيم انتخابات حرة خلال 18 شهرا.

وقال كيرى خلال لقائه بنظيره الروسى "سيرجى لافروف" إنه يجب وضع نهاية للحرب الدائرة بسوريا والتى مهدت لظهور مليشيات وتنظيمات متطرفة مثل تنظيم داعش المسلح، مؤكدا أنه لا يوجد ثمة رغبة لفرض إرادة الدول المشاركة بالمباحثات على السوريين، وأنه يجب إعادة إعمار سوريا سريعا.

وأبرزت أخبار سوريا اليوم تصريحات شهود عيان مذبحة مسرح "باتكلان" الذين قالوا إن أحد منفذى الهجوم الإرهابى الذى أودى بحياة 100 مواطن فرنسى، صاح على الجمهور "هذا خطأ رئيسكم أولاند الذى تدخل فى الشأن السورى"، وذلك قبل أن يطلق النار على الرهائن.

>وشملت أخبار سوريا اليوم مقابلة الرئيس بشار الأسد مع الوفد الفرنسى فى العاصمة دمشق، حيث قال الرئيس السورى بشار الأسد لأعضاء الوفد إن الأحداث الإرهابية التى شهدتها باريس لا يمكن فصلها عن ما يجرى بسوريا منذ خمس سنوات، مشيرا إلى أن سياسات فرنسا الخاطئة أدت إلى تمدد الإرهاب لينتقل من سوريا إلى فرنسا، مؤكدا أن التنظيمات الإرهابية لا تعترف بوجود حدود للدول.