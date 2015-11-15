ضبط 1400 قطعة ملابس مجهولة المصدر و40 جوال دقيق مدعم فى حملة بدمياط

شن رجال مباحث التموين بمديرية أمن دمياط حملة استهدفت ضبط قضايا السلع التموينية بدائرة المديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط السيارة رقم ل أ ن/918 قيادة "تامر إبراهيم.ك" سن 33 مقيم بناحية قرية شرمساح دائرة مركز الزرقا.. محملة بـ40 جوال دقيق بلدى مدعم استخراج 82% وزن الجوال 50كجم " بإجمالى 2 طن لإعادة بيعها بالسوق السوداء، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12715 جنح مركز شرطة الزرقا لسنة 2015م.

وتم ضبط السيارة رقم د أ ب 4651 قيادة "محمد ا.ع" سن 25 ومقيم بناحية قرية ديبو عوام دائرة مركز المنصورة – الدقهلية.. محملة بـ 1500 قطعة ملابس بأجمالى " 1 طن " ملابس صينى مهربة من الجمارك ومجهولة المصدر وتحرر عن ذلك المحضر رقم 23049 جنح مركز شرطة فارسكور لسنة 2015م.

كما تم ضبط 250 سلعة غذائية بإجمالى 100 كجم، منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وتحرر عن ذلك المحضر رقم 23438 جنح مركز فارسكور لسنة 2015م.

كما ضبط 5 كجم لحوم مفرومة و5 كجم لحوم عجالى سودانى منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10138 جنح قسم أول دمياط لسنة 2015م.



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